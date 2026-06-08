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Семейный фестиваль «Первый. Детский» на «ЯРких БЕРЕГАХ» собрал 21 тысячу гостей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Центральной набережной Красноярска открылся четвертый сезон общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Главным событием первого дня стал семейный фестиваль «Первый. Детский», который посетили 21 тысяча человек, сообщили в мэрии.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Центральной набережной Красноярска открылся четвертый сезон общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Главным событием первого дня стал семейный фестиваль «Первый. Детский», который посетили 21 тысяча человек, сообщили в мэрии.

Для гостей работали 130 площадок, объединенных темой «Сила Сибири: Енисей и тайга». Дети и взрослые участвовали в спортивных играх, мастер-классах, знакомились с различными профессиями, посещали литературный пикник и семейные интерактивные площадки.

На главной сцене состоялось торжественное открытие трудового семестра студенческих отрядов, прошли показательные выступления спортсменов краевой Федерации бокса, а творческие коллективы города представили концертную программу.

Новинкой сезона стала выставка техники специализированного автотранспортного предприятия, где посетители смогли познакомиться с работой коммунальных машин и попробовать управлять городским пылесосом.

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