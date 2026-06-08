Семейный фестиваль «Первый. Детский» на «ЯРких БЕРЕГАХ» собрал 21 тысячу гостей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Центральной набережной Красноярска открылся четвертый сезон общегородского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Главным событием первого дня стал семейный фестиваль «Первый. Детский», который посетили 21 тысяча человек, сообщили в мэрии.