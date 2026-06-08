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Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала мошенникам 12,8 миллиона рублей

Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала лжесотрудникам ФСБ 12,8 млн рублей.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости. Семидесятипятилетняя жительница Нижнего Новгорода передала лжесотрудникам спецслужб 12,8 миллиона рублей, причем часть денег пожилая женщина сама отвезла аферистам в Москву, сообщает МВД региона.

Пожилая женщина рассказала в полиции, что около трех недель ей поступали звонки якобы от сотрудника ФСБ, который убедил ее в необходимости отмены сомнительной операции на принадлежащем ей банковском счете. Поддавшись запугиванию мошенников, пенсионерка последовала их указаниям.

«Через неделю после начала общения женщина в кассе банка обналичила денежные средства в размере 10 миллионов рублей и в последующем в черной хозяйственной сумке передала их неизвестной девушке. Через несколько дней потерпевшая обналичила еще 2 миллиона рублей, после чего незнакомец приобрел ей билет до Москвы. На территории столицы она передала деньги неизвестному молодому человеку, предварительно завернув их в целлофановый пакет» , — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время пенсионерка сняла со счета оставшиеся 800 тысяч рублей и передала их неизвестному мужчине недалеко от своего дома.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.