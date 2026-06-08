Пенсионерка из Нижнего Новгорода передала мошенникам 12,8 миллиона рублей

«Через неделю после начала общения женщина в кассе банка обналичила денежные средства в размере 10 миллионов рублей и в последующем в черной хозяйственной сумке передала их неизвестной девушке. Через несколько дней потерпевшая обналичила еще 2 миллиона рублей, после чего незнакомец приобрел ей билет до Москвы. На территории столицы она передала деньги неизвестному молодому человеку, предварительно завернув их в целлофановый пакет» , — говорится в сообщении.