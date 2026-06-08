В Красноярске откроется выставка «Визитная карточка Красноярского края»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июня в Красноярском краевом краеведческом музее откроется выставка «Визитная карточка Красноярского края». Экспозиция познакомит посетителей с природным богатством региона, его культурным наследием, промышленным потенциалом, достижениями науки и спорта.
Выставка объединяет ключевые символы края и рассказывает о людях, которые внесли значительный вклад в его развитие. Экспозиция станет своеобразным введением в историю и современность региона перед посещением основных залов музея.
Проект включает шесть тематических разделов: природные ресурсы и промышленность, культура, космос и инновационные технологии, туризм, этносы региона и спорт. Особое место занимает комплекс материалов о Кирилле Пескове — первом космонавте из Красноярского края. Посетители смогут увидеть предметы, которые он передал музею во время визита в 2025 году.
Открытие выставки состоится 11 июня в 12:00 по адресу: ул. Дубровинского, 84. Посетить экспозицию можно по общему входному билету, в том числе по Пушкинской карте.
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