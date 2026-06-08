В Красноярске откроется выставка «Визитная карточка Красноярского края»

Проект включает шесть тематических разделов: природные ресурсы и промышленность, культура, космос и инновационные технологии, туризм, этносы региона и спорт. Особое место занимает комплекс материалов о Кирилле Пескове — первом космонавте из Красноярского края. Посетители смогут увидеть предметы, которые он передал музею во время визита в 2025 году.