Вода всё ещё по нраву только моржам: погода на калининградском побережье 8 июня

Балтийск: чёрный флаг, температура воды +12−13 °C, волнения нет. Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +12 °C, воздуха — +15 °C. Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +16 °C, воздуха — +20 °C, позже должен прогреться до +22 °C. По словам спасателя, в воду заходят преимущественно любители моржевания. Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +11 °C, ветер восточный. Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C. Воздух сейчас +16 °C.