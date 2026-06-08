В Комсомольске-на-Амуре за неделю 12 человек отдали мошенникам более 12,5 миллиона рублей

В Комсомольске-на-Амуре за первую неделю лета 12 местных жителей пострадали от действий мошенников. Общий ущерб превысил 12 миллионов 500 тысяч рублей. Полиция Хабаровского края опубликовала сводку преступлений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в полиции, четверо горожан в возрасте от 26 до 50 лет потеряли более 10,4 миллиона рублей. Они поверили в лёгкий заработок на инвестициях. Ещё одна женщина лишилась 900 тысяч рублей после звонка мошенников.
Среди других схем: 24-летний парень отдал 240 тысяч рублей за несуществующий кредит. 47-летняя женщина перевела 600 тысяч рублей на «безопасные счета» под давлением злоумышленников. Двое молодых людей (21 и 25 лет) перешли по фишинговым ссылкам и потеряли более 104 тысяч рублей. Две женщины (44 и 42 года) пострадали от оформления кредитов на их имена. 65-летняя пенсионерка перевела 150 тысяч рублей, думая, что общается с родственницей — у неё взломали аккаунт.
К счастью, двум женщинам (70 и 65 лет) удалось сохранить 4,1 миллиона рублей, вовремя распознав обман. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Полиция напоминает: проверяйте надёжность сайтов, не сообщайте личные данные незнакомцам, при подозрительных звонках кладите трубку.
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