В Комсомольске-на-Амуре за неделю 12 человек отдали мошенникам более 12,5 миллиона рублей

Среди других схем: 24-летний парень отдал 240 тысяч рублей за несуществующий кредит. 47-летняя женщина перевела 600 тысяч рублей на «безопасные счета» под давлением злоумышленников. Двое молодых людей (21 и 25 лет) перешли по фишинговым ссылкам и потеряли более 104 тысяч рублей. Две женщины (44 и 42 года) пострадали от оформления кредитов на их имена. 65-летняя пенсионерка перевела 150 тысяч рублей, думая, что общается с родственницей — у неё взломали аккаунт.