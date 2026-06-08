В Ростове не включают сирены при угрозе атак БПЛА из-за массовых скоплений людей

Во время беспилотной и ракетной опасности в Ростовской области жителям региона приходят СМС-оповещения. Сирены не включают, чтобы избежать массового скопления людей на улицах. Об этом сообщил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов.