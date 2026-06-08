Улучшена прочность токопроводящих сплавов алюминия

Учет существования этих примесей, а также использование комбинации из нагрева и прокатки при термомеханической обработке сплава позволяет получать материал, который обладает высокой прочностью и электропроводностью на уровне 55% от аналогичного показателя для меди, что сравнимо с уже применяемыми сплавами на базе скандия. При этом производство нового материала будет значительно более дешевым для промышленников.