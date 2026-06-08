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ЕС ввел новые правила для миссии IRINI по досмотру танкеров

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас анонсировала смену тактики для морской миссии IRINI. Теперь корабли операции получили приказ проводить досмотры судов, в том числе тех, что входят в состав так называемого теневого флота танкеров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Об нововведениях Каллас рассказала журналистам в понедельник перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, которая прошла в столице Кипра Никосии.

«В отношении свободы судоходства или морской безопасности, мы также обсудим “теневой флот”. Наша операция IRINI изменила правила своих военных действий и теперь начала досмотр кораблей», — приводит ее слова пресс-служб Европейской службе внешних связей.

Операция IRINI работает в акватории Средиземного моря с 2020 года. Ее ключевая задача — контроль за соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. В ведении миссии также сбор данных о незаконном вывозе ливийской нефти, подготовка местных сил береговой охраны и наблюдение за передвижением контрабандистов.

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