ЕС ввел новые правила для миссии IRINI по досмотру танкеров

Операция IRINI работает в акватории Средиземного моря с 2020 года. Ее ключевая задача — контроль за соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. В ведении миссии также сбор данных о незаконном вывозе ливийской нефти, подготовка местных сил береговой охраны и наблюдение за передвижением контрабандистов.