ЕС ввел новые правила для миссии IRINI по досмотру танкеров

Об нововведениях Каллас рассказала журналистам в понедельник перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС, которая прошла в столице Кипра Никосии.
«В отношении свободы судоходства или морской безопасности, мы также обсудим “теневой флот”. Наша операция IRINI изменила правила своих военных действий и теперь начала досмотр кораблей», — приводит ее слова пресс-служб Европейской службе внешних связей.
Операция IRINI работает в акватории Средиземного моря с 2020 года. Ее ключевая задача — контроль за соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. В ведении миссии также сбор данных о незаконном вывозе ливийской нефти, подготовка местных сил береговой охраны и наблюдение за передвижением контрабандистов.