Прямой рейс свяжет Атырау с популярным черноморским курортом

«Расписание рейсов разработано таким образом, чтобы пассажиры могли прибыть на курорт к полудню и не терять день отдыха. Вылет из Атырау запланирован на 10:40 с прибытием в Батуми в 12:00 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Батуми в 13:00 и прибывать в Атырау в 16:15», — сообщили в авиакомпании.