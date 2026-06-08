Прямой рейс свяжет Атырау с популярным черноморским курортом

Как сообщили в пресс-службе FlyArystan, в июле будет запущено новое направление Атырау — Батуми — Атырау. Полеты на популярный черноморский курорт будут выполняться с 14 июля по 25 августа один раз в неделю по вторникам.
«Расписание рейсов разработано таким образом, чтобы пассажиры могли прибыть на курорт к полудню и не терять день отдыха. Вылет из Атырау запланирован на 10:40 с прибытием в Батуми в 12:00 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Батуми в 13:00 и прибывать в Атырау в 16:15», — сообщили в авиакомпании.
Сообщается также, что с начала июня 2026 года авиакомпания уже выполняет прямые рейсы в Батуми из Астаны и Актау, а также круглогодично связывает Казахстан с Грузией регулярными рейсами в Кутаиси из ряда городов страны.