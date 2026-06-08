В Пскове провели первое занятие Школы артериальной гипертензии

Первое занятие Школы артериальной гипертензии состоялось в Псковской городской поликлинике по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.
Занятие провела кардиолог Юлия Башак. В ходе встречи были рассмотрены ключевые аспекты управления заболеванием: понятие «рабочего давления» и индивидуальные нормы показателей, корректные методы самостоятельного измерения артериального давления в домашних условиях.
Также участники обсудили роль диетических ограничений в комплексной терапии гипертонии, признаки надвигающегося гипертонического криза и меры его профилактики. Следующие занятия запланированы на 9 и 16 июня. Их темой станет физическая активность при гипертонии и ведение дневника артериального давления.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.