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В Пскове провели первое занятие Школы артериальной гипертензии

Участникам рассказали о «рабочем давлении» и индивидуальных нормах показателей.

Источник: Национальные проекты России

Первое занятие Школы артериальной гипертензии состоялось в Псковской городской поликлинике по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства Псковской области.

Занятие провела кардиолог Юлия Башак. В ходе встречи были рассмотрены ключевые аспекты управления заболеванием: понятие «рабочего давления» и индивидуальные нормы показателей, корректные методы самостоятельного измерения артериального давления в домашних условиях.

Также участники обсудили роль диетических ограничений в комплексной терапии гипертонии, признаки надвигающегося гипертонического криза и меры его профилактики. Следующие занятия запланированы на 9 и 16 июня. Их темой станет физическая активность при гипертонии и ведение дневника артериального давления.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.