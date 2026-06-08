Два главных путепровода в Волгограде приводят в порядок

На путепроводе в Дзержинском районе рабочие производят очистку разделительной полосы от слоя песка и пыли. Песчаные накаты скопились здесь после сильных ветров, еще недавно бушевавших в областном центре. В работах задействована как специальная техника — тракторы, погрузчики, подметально-уборочные машины, так и дорожные рабочие. Этот путепровод — одна из визитных карточек города, через который в том числе курсирует транзитный транспорт. Поэтому чистота и порядок на данной магистрали имеет большое значение в том числе в плане создания положительного имиджа города.