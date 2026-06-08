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В США программистка добилась освобождения от ИИ на работе по религиозным и этическим причинам

Девушка консультировалась с юристом и священником.

Источник: Клопс.ru

В США разработчице программного обеспечения разрешили не пользоваться ИИ на работе после того, как она сослалась на религиозные, экологические и этические возражения. Об этом пишет Business Insider.

Эрин Маус из Северной Каролины работает в крупной компании в сфере технологий и развлечений. В апреле она попросила сделать для неё исключение, объяснив, что обязательное использование ИИ противоречит её взглядам как унитарианки-универсалистки. Перед обращением к боссу она консультировалась с юристом по трудовому праву и священником местной общины.

В середине мая компания согласилась освободить сотрудницу от работы с ИИ. «Я пишу и проверяю свой код вручную, что звучит безумно», — заявила 34-летняя Маус. По её словам, ещё два года назад такой подход не казался странным: другого способа разработки просто не было.

Издание отмечает, что случай Маус выбивается из общей практики: компании всё чаще требуют от сотрудников использовать ИИ и следят за тем, как часто они это делают. Тема получила религиозный контекст после заявления Папы Льва XIV, который предупредил, что бесконтрольное развитие технологии может вредить человеческому достоинству и приводить к увольнениям.

Некоторые увидели в позиции понтифика аргумент для отказа от ИИ на работе по религиозным причинам. В США такие обращения могут иметь юридический вес: федеральное законодательство обязывает работодателей учитывать просьбы сотрудников, если они основаны на искренних религиозных убеждениях.

Владимир Путин рассказал, в каких сферах искусственный интеллект может заменить человека, и призвал не допускать разделения страны на интеллектуальные элиты и тех, кто «только умеет нажимать на кнопки».

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