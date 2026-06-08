В США программистка добилась освобождения от ИИ на работе по религиозным и этическим причинам

Издание отмечает, что случай Маус выбивается из общей практики: компании всё чаще требуют от сотрудников использовать ИИ и следят за тем, как часто они это делают. Тема получила религиозный контекст после заявления Папы Льва XIV, который предупредил, что бесконтрольное развитие технологии может вредить человеческому достоинству и приводить к увольнениям.