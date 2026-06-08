В Башкирии стартовали кормозаготовительные работы

Кормозаготовительные работы начались в Республике Башкортостан в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Аграриям необходимо заготовить более 650 тыс. тонн сена, 1,1 млн т сенажа и 1 млн т силоса. В среднем по республике нужно запасти 28 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота. В расчете участвуют сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, где насчитывается 351,2 тыс. условных голов.
«Погодные условия для заготовки кормов в республике сложились хорошие, сегодня необходимо активизироваться, чтобы не упустить сроки и сохранить качество сена и сенажа», — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.