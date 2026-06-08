В Красноярском крае объявили чрезвычайную пожарную опасность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В МЧС сообщили, что в центральном районе Красноярского края объявили чрезвычайную пожарную опасность 5-го класса.
При этом в Туруханском, Эвенкийском округах, центральных и южных территориях края местами сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса.
«В такую погоду крайне опасно сжигать траву и мусор, разводить костры и жарить на природе шашлыки. Тем более, что все эти действия запрещает особый противопожарный режим. Размер штрафа для физлиц начинается от 10 тысяч рублей, а административная ответственность — с 16 лет», — напоминают в МЧС.
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