В Удмуртии состоится Всероссийский фестиваль «Звуки прошлого»

Всероссийский фестиваль «Звуки прошлого» пройдет 3−4 июля в туркомплексе «Тылыс» в Юкаменском районе Удмуртской Республики. Мероприятие состоится по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.
Первый день фестиваля будет посвящен молодежному межнациональному форуму «ЭТНОритмы будущего». Участники смогут обсудить актуальные вопросы сохранения и популяризации фольклора, а также исследовать, как традиционные музыкальные инструменты могут быть интегрированы в современные форматы. В завершение дня пройдет творческая лаборатория, где гости подведут итоги форума и обменяются идеями.
В течение второго дня фестиваля будут работать торговые и интерактивные площадки, где будут представлены мастер-классы от центров ремесел Удмуртской Республики. Гастрономическая площадка «Азбар» предложит дегустацию блюд национальной кухни, а туристическая тропа «Уйбыртон» позволит погрузиться в атмосферу сказок и мифов. Для детей будет организована площадка «В гостях у Тылысенка», а также интерактивные игры в ходе районного фестиваля «Единство зажигает сердца».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.