Экс-мэра Владислава Логинова этапировали в Красноярск для суда

Напомним, что Логинову вменяют четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018—2024 годах он получил незаконное вознаграждение на сумму более 180 миллионов рублей за помощь коммерческой организации в победе на конкурсах по ремонту городских дорог. Ему грозит до 15 лет колонии со штрафом.