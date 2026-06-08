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Экс-мэра Владислава Логинова этапировали в Красноярск для суда

Логинову вменяют четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере.

Утром 8 июня в Центральном районном суде Красноярска началось заседание по делу бывшего главы города Владислава Логинова. Однако экс-чиновник не присутствовал, его этапировали из московского СИЗО в Красноярск.

Напомним, что Логинову вменяют четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018—2024 годах он получил незаконное вознаграждение на сумму более 180 миллионов рублей за помощь коммерческой организации в победе на конкурсах по ремонту городских дорог. Ему грозит до 15 лет колонии со штрафом.

Вместе с ним по делу проходят ещё четыре фигуранта:

экс-заммэра Алексей Давыдов (три эпизода взяток);

экс-глава УДИБ Евгений Жвакин (три эпизода посредничества);

экс-глава УДИБ Павел Креско (один эпизод посредничества);

предпринимательница Татьяна Сухова (три эпизода посредничества).

Ранее мы сообщали, что Бастрыкин просит привлечь судью из Красноярска к ответственности за ДТП.