Правительство внесло в Госдуму законопроект о модернизации «Почты России»

Платёжные документы за жильё и коммунальные услуги планируют направлять в электронном виде через «Госуслуги». Граждане смогут получать и оплачивать квитанции онлайн, не дожидаясь бумажного письма и не тратя время на поход в отделение. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учётной записи на «Госуслугах». Услуга останется бесплатной для населения.