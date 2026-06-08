Правительство внесло в Госдуму законопроект о модернизации «Почты России»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку Почты России, её модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
Банки, согласно предлагаемым нововведениям, не будут взимать комиссию с «Почты России» за приём платежей за жилое помещение и коммунальные услуги через электронные средства. Это позволит гражданам оплачивать услуги почты без скрытых дополнительных сборов.
Ранее банк, через который проходил платёж, мог взимать за него комиссию с почтового оператора. Эти издержки почта была вынуждена закладывать в стоимость своих услуг или компенсировать за счёт других доходов.
Платёжные документы за жильё и коммунальные услуги планируют направлять в электронном виде через «Госуслуги». Граждане смогут получать и оплачивать квитанции онлайн, не дожидаясь бумажного письма и не тратя время на поход в отделение. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и других льготных категорий, а также для граждан без учётной записи на «Госуслугах». Услуга останется бесплатной для населения.
Законопроект также определит статус информационной системы «Почты России», которая обеспечивает пересылку почтовых отправлений в электронной форме. Граждане и бизнес смогут официально обмениваться юридически значимыми документами в цифровом виде. Для граждан и компаний будут созданы цифровые почтовые ящики для направления юридически значимых сообщений. Это позволит ускорить и упростить ряд процедур. Например, получение уведомлений от госорганов, результатов налоговых проверок и т.д.
Кроме того, «Почта России» сможет привлекать для обработки и доставки отправлений другие юрлица и индивидуальных предпринимателей. Это ускорит доставку посылок и писем за счёт дополнительных ресурсов.
Графики работы почтовых отделений рассчитывают скорректировать с учётом реальной нагрузки и потребностей местных жителей. Они будут определяться отдельным нормативным правовым актом.
Использовать абонентские почтовые шкафы и ящики в многоквартирных домах смогут «Почта России», управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и организации, выбранные общим собранием собственников. Предполагается, что граждане больше не будут получать нежелательную рекламу и спам от посторонних организаций.
«Почта России» сможет в числе прочего принимать и доставлять заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также результаты их предоставления. Граждане, особенно в отдалённых населённых пунктах, смогут получать такие услуги без необходимости личного посещения ведомств.
«Все инициативы направлены на развитие Почты России и её сервисов. Это повысит удобство для граждан, ускорит доставку и сделает получение услуг более удобным, особенно для жителей удалённых территорий», — отметили в Минцифры.