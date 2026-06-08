Сибирский нейропсихолог дал пять советов, как победить зависимость от телефона

Нейропсихолог, доцент Томского госуниверситета Лариса Куровская дала советы, как вернуть контроль над своей жизнью и перестать зависеть от гаджетов. Ее слова приводит РИА Томск.
Первое, что рекомендует эксперт, — отключить все уведомления, которые не требуют срочной реакции. Это поможет сэкономить энергию и сохранить высокий уровень концентрации внимания. Второе правило — позволять себе ничего не делать, например, смотреть в окно на облака или расслабленно сидеть в кресле с закрытыми глазами.
Кроме того, важно ложиться спать не позднее одиннадцати часов вечера. За час до сна вместо телефона Куровская советует почитать бумажную книгу, поговорить с ребенком или выписать мысли в блокнот. Первые полчаса после пробуждения нейропсихолог рекомендует проводить без телефона и телевизора. Лучше позавтракать в тишине и спланировать день.
Пятое правило — тренировать нахождение в моменте, например, чувствовать воду во время умывания или наслаждаться вкусом еды.
«Чтобы ускориться, нужно замедлиться», — напоминает ученый. По ее словам, соблюдать правила будет трудно только первый месяц, пока мозг перестраивается, поэтому важно найти единомышленников и ввести их в привычку всей семьей.
Фото на главной: magnific.com.
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