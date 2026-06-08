Сибирский нейропсихолог дал пять советов, как победить зависимость от телефона

Кроме того, важно ложиться спать не позднее одиннадцати часов вечера. За час до сна вместо телефона Куровская советует почитать бумажную книгу, поговорить с ребенком или выписать мысли в блокнот. Первые полчаса после пробуждения нейропсихолог рекомендует проводить без телефона и телевизора. Лучше позавтракать в тишине и спланировать день.