В красноярском микрорайоне Пашенный появится новый детский сад

В красноярском микрорайоне Пашенный застройщик за свой счет возведет детский сад. Как сообщили в городском департаменте градостроительства, проект планировки и межевания территории рассмотрят с 10 июня по 1 июля на публичных слушаниях.
Речь идет о территории на улице Прибойная. На площади 3,35 га в рамках комплексного развития территорий «Фирма “КБС”» собирается построить шесть жилых домов и дошкольное учреждение на 190 мест. Срок действия договора — до конца 2030 года.
Кроме того, компания планирует проложить дорогу к многоэтажкам на улице Судостроительная (31и, 31е, 31ж и 31д) и передать городу две квартиры для переселенцев из аварийного жилья.
Обсуждение проекта пройдет 23 июня в 16:45 на улице Карла Маркса, 95.
Тем временем врачи Челябинского онкоцентра, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», восстановили верхнюю челюсть пациента с раком полости рта.