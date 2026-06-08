Бывшего гендиректора ростовского ГПЗ-10 осудили за мошенничество на 2 млрд рублей

В 2020—2024 годах ООО «10-ГПЗ» заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, владельцы и руководители завода, в том числе господин Дьяченко, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб.