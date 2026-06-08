Житель Артёма избил жену, но уголовное дело возбуждать не будут

Житель Артёма избил жену, но уголовного дела не будет — повреждения не причинили вреда здоровью, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В январе 2026 года в дежурную часть отдела МВД России по Артёму поступило сообщение местной жительницы о причинении ей телесных повреждений супругом. Потерпевшей было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью», — говорится в сообщении.
Изначально участковый отказал в возбуждении уголовного дела, так как потерпевшая ещё проходила лечение, а результаты экспертизы не были готовы. В мае 2026 года заключение поступило в полицию. Согласно выводам экспертов, причинённые повреждения не повлекли вреда здоровью, а значит, не подпадают под признаки уголовного преступления.
Теперь рассматривается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).