Житель Артёма избил жену, но уголовное дело возбуждать не будут

Изначально участковый отказал в возбуждении уголовного дела, так как потерпевшая ещё проходила лечение, а результаты экспертизы не были готовы. В мае 2026 года заключение поступило в полицию. Согласно выводам экспертов, причинённые повреждения не повлекли вреда здоровью, а значит, не подпадают под признаки уголовного преступления.