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Калининградец стал победителем четвертого этапа Кубка России по BMX-фристайлу

Спортсмен-экстремал успешно выступил в Омске.

Калининградец Анар Алиев стал победителем четвертого этапа Кубка России по BMX-фристайлу, который провели в Омске. Спортсмены состязались в дисциплине «парк».

Результат нашего земляка 93.80 баллов. Серебряным призером стал Никита Фоминов (Санкт-Петербург) — 93.00, бронзу завоевал Денис Иванов (Санкт-Петербург) — 89.00. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

У женщин первой стала Ралина Сафина (Республика Татарстан) с результатом 53.50 баллов. На втором месте расположилась Елена Малышева (Московская область) — 42.25, на третьем — София Силенко (Севастополь) — 39.25.