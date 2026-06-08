В Самаре начали завоз и расстановку оборудования на пляжах

Свежий песок уже отгружен на баржи. В этом году более 1,4 тысяч единиц оборудования выставят на восьми пляжах Самары. До открытия на пляжах установили несколько кабин для переодевания и урны для мусора. Официально пляжи города можно будет посещать после положительного заключения анализа воды и песка Роспотребнадзором.