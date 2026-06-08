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В Самаре начали завоз и расстановку оборудования на пляжах

В Самаре после спада уровня воды начнется завоз свежего песка.

Источник: администрация Самары

В Самаре высокий уровень воды долгое время не позволял начать полномасштабные работы по подготовке к новому пляжному сезону. Однако он продолжает уменьшаться, и сейчас начинаются завоз и расстановка оборудования на территории берега, освобожденной от мусора. Об этом сообщили в городской администрации.

«Завершается расчистка береговой линии Волги, водолазы проводят замеры глубин и проверяют дно. На Чкаловском спуске напротив остановки общественного транспорта уже установили лестничный спуск. Новый спуск также появится рядом с улицей Первомайской», — рассказали в пресс-службе.

Свежий песок уже отгружен на баржи. В этом году более 1,4 тысяч единиц оборудования выставят на восьми пляжах Самары. До открытия на пляжах установили несколько кабин для переодевания и урны для мусора. Официально пляжи города можно будет посещать после положительного заключения анализа воды и песка Роспотребнадзором.

Напомним, в 2025 году в Самаре было установлено более 800 единиц нового оборудования. Для жителей закупили скамейки-шезлонги, теневые навесы, пляжные настилы, кабины для переодевания и душевые открытого типа. Журналист «Комсомолки» показывал пляжные «обновки». Жителей возмущала неподготовленность пляжей к открытию сезона.