В Москве пройдет выставка—пристройство животных «Пушистый хвост»

«Понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия. Для этого потребуется пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания животного. Каждому, кто решит забрать кошку или собаку с выставки, отечественная сеть зоомагазинов подарит набор товаров для питомца», — заключается в сообщении.