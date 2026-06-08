В Москве пройдет выставка—пристройство животных «Пушистый хвост»

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Выставка-пристройство животных «Пушистый хвост» пройдет в парке «Сокольники» в Москве в субботу, понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Тринадцатого июня с 10.00 до 17.00 в парке “Сокольники”, подведомственном столичному департаменту культуры, пройдет выставка-пристройство животных “Пушистый хвост”. Жители столицы смогут познакомиться с кошками и собаками из пяти городских приютов, а также забрать питомцев домой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в выставке примут участие подопечные приютов «Зеленоград» ГБУ «Доринвест», а также городских приютов для безнадзорных животных Северо-Восточного, Северного и Юго-Западного административных округов. Все питомцы привиты, социализированы и готовы к переезду в новый дом.
«Мероприятие пройдет в формате городского праздника. Дети смогут присоединиться к творческим занятиям по раскрашиванию сумок-шоперов, созданию игрушки-сувенира “Травянчик”, браслетов и адресников для собак, а также по декорированию деревянных значков в виде сердечек. Владельцев четвероногих питомцев ждет кинологический мастер-класс, на котором специалисты покажут, как научить животное простым командам», — уточняется в сообщении.
Дополняется, что специалисты и волонтеры приютов помогут гостям познакомиться с питомцами. Они расскажут о характере, привычках и особенностях поведения каждого животного. Посетители смогут прогуляться с собаками, а также пообщаться с кошками и погладить их.
«Понравившуюся кошку или собаку можно будет забрать домой прямо в день мероприятия. Для этого потребуется пройти собеседование и заключить договор ответственного содержания животного. Каждому, кто решит забрать кошку или собаку с выставки, отечественная сеть зоомагазинов подарит набор товаров для питомца», — заключается в сообщении.