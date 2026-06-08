Бизнес-центр «Арсенал» продают в Воронеже за 420 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «БЦ “Арсенал”» зарегистрировано на улице Арсенальной в Воронеже в июле 2015 года. Директором компании является Наталья Лапина. Учредителями выступают дочь главы общественного совета при Минкульте региона Бронислава Табачникова — Мария Табачникова (доля 78,06%) — и Валерий Гревцов (21,94%). Выручка организации по итогам 2025 года составила 59 млн руб. (-4% год к году), убыток — 2,7 млн руб. (годом ранее компания получила чистую прибыль в 6,9 млн руб.).