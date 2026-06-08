Комплекс бывшей психиатрической больницы Алленберга становится памятником

Комплекс бывшей психиатрической больницы Алленберга, расположенный в Знаменске Гвардейского округа, с 12 июня станет выявленным объектом культурного наследия. Проект приказа, охватывающий более десятка построек в районе улицы Юбилейной, был подписан руководителем Службы госохраны ОКН Евгением Масловым 5 июня.
Собственников выявленного объекта культурного наследия собираются уведомить специальным письмом, а сам приказ вступает в силу через 10 дней после его публикации.
С этого момента собственники больше не смогут заниматься строительством объектов капитального строительства на территории бывшей лечебницы и увеличивать объемно-пространственные характеристики существующих объектов капитального строительства. Вводятся и другие ограничения (в том числе на земляные, строительные, мелиоративные и иные работы).
Руководитель Службы Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что новый статус объекта не только принесет собственникам трудности, но и позволит получать льготные кредиты.
«Мы ребятам сразу сказали, чтобы они не горячились и ничего лишнего не делали в плане демонтажа, — рассказал Маслов. — Там довольно большое количество построек, в том числе и позднего времени. Понятно, что этот хлам незачем делать памятниками. Есть и довоенные постройки, которые, на наш взгляд, не стоит делать частью ансамбля. Далее будет экспертиза по включению в реестр. Может, она будет в этом году, может, в начале следующего. Пообъектный состав будет более тщательным».
Собственники, по словам Маслова, сильно не возражали.
«Возможно, они с этим статусом будут привлекать льготное кредитование, которое сейчас возможно через ту же программу ДОМ.РФ. Это даже в пользу им сыграет», — заключил Маслов.
В феврале 2022 года областное правительство передало бывшую психиатрическую больницу Корпорации развития для поиска инвестора под «санаторно-гостиничный комплекс с пространством музейного, историко-культурного наполнения». В декабре того же года в Корпорации развития заявили, что рассчитывают передать инвестору комплекс зданий в 2023 году.
В 2023 году экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал открыть в этом комплексе колледж, однако в декабре прошлого года стало известно, что Алленберг в Знаменске выкупила компания «Специализированный застройщик “Авторский дом № 8”» из Казани за 22,7 млн рублей.
В середине февраля собственники сообщили о намерениях найти под историческим комплексом термальные или хотя бы минеральные источники.