Комплекс бывшей психиатрической больницы Алленберга становится памятником

«Мы ребятам сразу сказали, чтобы они не горячились и ничего лишнего не делали в плане демонтажа, — рассказал Маслов. — Там довольно большое количество построек, в том числе и позднего времени. Понятно, что этот хлам незачем делать памятниками. Есть и довоенные постройки, которые, на наш взгляд, не стоит делать частью ансамбля. Далее будет экспертиза по включению в реестр. Может, она будет в этом году, может, в начале следующего. Пообъектный состав будет более тщательным».