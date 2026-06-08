Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комплекс бывшей психиатрической больницы Алленберга становится памятником

По словам Евгения Маслова, собственники объекта смогут извлечь выгоду из нового статуса.

Комплекс бывшей психиатрической больницы Алленберга, расположенный в Знаменске Гвардейского округа, с 12 июня станет выявленным объектом культурного наследия. Проект приказа, охватывающий более десятка построек в районе улицы Юбилейной, был подписан руководителем Службы госохраны ОКН Евгением Масловым 5 июня.

Собственников выявленного объекта культурного наследия собираются уведомить специальным письмом, а сам приказ вступает в силу через 10 дней после его публикации.

С этого момента собственники больше не смогут заниматься строительством объектов капитального строительства на территории бывшей лечебницы и увеличивать объемно-пространственные характеристики существующих объектов капитального строительства. Вводятся и другие ограничения (в том числе на земляные, строительные, мелиоративные и иные работы).

Руководитель Службы Евгений Маслов сообщил «Новому Калининграду», что новый статус объекта не только принесет собственникам трудности, но и позволит получать льготные кредиты.

«Мы ребятам сразу сказали, чтобы они не горячились и ничего лишнего не делали в плане демонтажа, — рассказал Маслов. — Там довольно большое количество построек, в том числе и позднего времени. Понятно, что этот хлам незачем делать памятниками. Есть и довоенные постройки, которые, на наш взгляд, не стоит делать частью ансамбля. Далее будет экспертиза по включению в реестр. Может, она будет в этом году, может, в начале следующего. Пообъектный состав будет более тщательным».

Собственники, по словам Маслова, сильно не возражали.

«Возможно, они с этим статусом будут привлекать льготное кредитование, которое сейчас возможно через ту же программу ДОМ.РФ. Это даже в пользу им сыграет», — заключил Маслов.

В феврале 2022 года областное правительство передало бывшую психиатрическую больницу Корпорации развития для поиска инвестора под «санаторно-гостиничный комплекс с пространством музейного, историко-культурного наполнения». В декабре того же года в Корпорации развития заявили, что рассчитывают передать инвестору комплекс зданий в 2023 году.

В 2023 году экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагал открыть в этом комплексе колледж, однако в декабре прошлого года стало известно, что Алленберг в Знаменске выкупила компания «Специализированный застройщик “Авторский дом № 8”» из Казани за 22,7 млн рублей.

В середине февраля собственники сообщили о намерениях найти под историческим комплексом термальные или хотя бы минеральные источники.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше