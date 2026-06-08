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Отключение горячей воды в Камышине продлится две недели 15−28 июня

В городе Камышине Волгоградской области отключат горячую воду на две недели в июне 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Отключение горячей воды в Камышине Волгоградской области в июне 2026 года продлится две недели. Пересохнут краны в жилых домах и соцобъектах с 15 по 28 июня. Камышанам придется купаться в тазиках и греть воду подручными средствами, сообщили в администрации города.

Остановят подачу горячего водоснабжения жилого фонда и объектов социального, культурного и бытового назначения во всем Камышине на время подготовки тепловых сетей к следующему отопительному сезону 2026−2027 годов.

Начислять плату за ГВС в эти дни камышанам не будут.

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