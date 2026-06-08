Отключение горячей воды в Камышине продлится две недели 15−28 июня

Отключение горячей воды в Камышине Волгоградской области в июне 2026 года продлится две недели. Пересохнут краны в жилых домах и соцобъектах с 15 по 28 июня. Камышанам придется купаться в тазиках и греть воду подручными средствами, сообщили в администрации города.