В Арзамасе ловит до 70 Мбит/с: МегаФон модернизировал сеть к летнему сезону

МегаФон построил новые и модернизировал базовые станции в Арзамасе — третьем по величине городе Нижегородской области с населением более 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба компании. Ежегодно сюда прибывает около 800 тысяч туристов, а после включения города в расширенный список маршрута «Золотое кольцо России» их число продолжит расти. Теперь жителям и гостям доступен мобильный интернет со скоростью до 70 Мбит/с. Уверенный приём сигнала появился в районе городского парка, пляжа на пруду Горячий, центральной больницы, гимназии, детских садах, в жилом секторе и в центре города с основными туристическими объектами. Новое оборудование также заработало в восточной части Арзамаса на улице 9 Мая — по этой дороге приезжает большинство туристов из Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира и Казани.