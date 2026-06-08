В Арзамасе ловит до 70 Мбит/с: МегаФон модернизировал сеть к летнему сезону

МегаФон построил новые и модернизировал базовые станции в Арзамасе — третьем по величине городе Нижегородской области с населением более 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба компании. Ежегодно сюда прибывает около 800 тысяч туристов, а после включения города в расширенный список маршрута «Золотое кольцо России» их число продолжит расти. Теперь жителям и гостям доступен мобильный интернет со скоростью до 70 Мбит/с. Уверенный приём сигнала появился в районе городского парка, пляжа на пруду Горячий, центральной больницы, гимназии, детских садах, в жилом секторе и в центре города с основными туристическими объектами. Новое оборудование также заработало в восточной части Арзамаса на улице 9 Мая — по этой дороге приезжает большинство туристов из Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира и Казани.
Базовые станции работают в трёх диапазонах и поддерживают стандарты LTE и 3G. Это увеличивает ёмкость и покрытие сети, оптимизирует распределение пользователей и обеспечивает стабильную передачу данных на большой территории, включая старинные здания с толстыми стенами. В Арзамасе и селах Костылиха и Водоватове оператор модернизировал телеком-объекты, подключив высокочастотный диапазон, что дало максимальную скорость интернета и повышенную ёмкость сети.
Директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов отметил, что при планировании развития сети ориентируются на потребности абонентов и перспективы территорий. После вхождения Арзамаса в «Золотое кольцо России» туристов будет ещё больше, поэтому необходимо обеспечить гостей цифровой инфраструктурой. Надёжная связь важна не только для обмена впечатлениями, но и для бизнеса, который получил в городе дополнительный импульс к развитию. Сеть прокачали к началу летнего сезона.
Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов подчеркнул, что Арзамас стал ключевым транзитным узлом: из пяти миллионов туристов области более миллиона проехали через этот город. Современный турист и паломник нуждаются в доступе к сети не только на маршрутах, но и в святых местах — это критически важно для навигации, цифровых гидов и сервисов «умного» города.
Арзамас — одно из самых популярных туристических направлений в регионе. Город, основанный Иваном Грозным, привлекает богатой историей, духовной жизнью и литературными традициями: здесь более 30 храмов, родился Аркадий Гайдар, бывали Пушкин и Горький. Через Арзамас пролегает маршрут к Дивеево и Большое Болдино.