Врач Кашичкин дал советы, как оказать первую помощь ребёнку при травме

При подозрении на перелом не пытайтесь самостоятельно вправлять конечность или проверять её подвижность через боль. Зафиксируйте ногу или руку в том положении, в котором она оказалась после травмы. Приложите холод и как можно скорее доставьте ребёнка в больницу.