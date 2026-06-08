Врач Кашичкин дал советы, как оказать первую помощь ребёнку при травме

Лето — это время активных игр, спорта и прогулок, но оно также связано с повышенным риском детских травм. В такие моменты важно знать, как правильно действовать в первые минуты после происшествия. Врач-травматолог-ортопед педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. Середавина Николай Кашичкин поделился важными советами для родителей.
Самое главное правило при оказании первой помощи — не паниковать, приводит рекомендации специалиста 450media.ru. Спокойствие родителей помогает ребенку чувствовать себя в безопасности и способствует более быстрому выздоровлению.
Если ребёнок получил ушиб или ссадину, первым делом промойте рану чистой водой. Затем обработайте края антисептиком и наложите стерильную повязку. Для уменьшения боли и отёка приложите холодный компресс через ткань на 15−20 минут.
Если ребёнок подвернул ногу или получил растяжение связок, обеспечьте покой травмированной конечности. Приложите холод и ограничьте физическую нагрузку. Если боль сильная, появился выраженный отёк или ребёнок не может наступать на ногу, срочно обратитесь к травматологу.
При подозрении на перелом не пытайтесь самостоятельно вправлять конечность или проверять её подвижность через боль. Зафиксируйте ногу или руку в том положении, в котором она оказалась после травмы. Приложите холод и как можно скорее доставьте ребёнка в больницу.
Особое внимание следует уделить травмам головы. Если после падения ребёнок потерял сознание, стал сонливым, жалуется на сильную головную боль, тошноту, рвоту или у него нарушилась координация движений, немедленно обратитесь за медицинской помощью или вызовите скорую.
Если у ребёнка началось носовое кровотечение, усадите его и слегка наклоните голову вперед. Крылья носа прижмите к перегородке на 10−15 минут. Не запрокидывайте голову назад, так как это может усугубить кровотечение. Если кровотечение не прекратилось в течение 20 минут, обратитесь к врачу.
При ожоге охладите повреждённый участок проточной водой в течение 10−20 минут. Не используйте масло, кремы или спиртосодержащие средства. Если ожог обширный или на коже появились пузыри, обязательно покажите ребёнка врачу.