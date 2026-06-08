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Шесть следующих через Воронеж поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

Дрон атаковал состав на территории Крыма.

Источник: Комсомольская правда

В пути из-за атаки беспилотника задерживаются шесть пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область. Инцидент произошел с составом «Москва — Симферополь».

В результате атаки на состав смертельные ранения получил помощник машиниста. Пострадал и машинист. К счастью, все пассажиры остались целы. Однако инцидент привел к временной остановке движения поездов на территории Крыма. Из-за этого в пути задерживаются следующие через Воронеж поезда:

№ 92 «Москва — Севастополь», отправление 6 июня;

№ 173 «Москва — Евпатория», отправление 6 июня;

№ 28 «Москва — Симферополь», отправление 7 июня;

№ 92 «Севастополь — Москва», отправление 7 июня;

№ 98 «Симферополь — Москва», отправление 8 июня;

№ 184 «Севастополь — Мурманск», отправление 8 июня.

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