Шесть следующих через Воронеж поездов задерживаются из-за атаки БПЛА

В пути из-за атаки беспилотника задерживаются шесть пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область. Инцидент произошел с составом «Москва — Симферополь».
В результате атаки на состав смертельные ранения получил помощник машиниста. Пострадал и машинист. К счастью, все пассажиры остались целы. Однако инцидент привел к временной остановке движения поездов на территории Крыма. Из-за этого в пути задерживаются следующие через Воронеж поезда:
№ 92 «Москва — Севастополь», отправление 6 июня;
№ 173 «Москва — Евпатория», отправление 6 июня;
№ 28 «Москва — Симферополь», отправление 7 июня;
№ 92 «Севастополь — Москва», отправление 7 июня;
№ 98 «Симферополь — Москва», отправление 8 июня;
№ 184 «Севастополь — Мурманск», отправление 8 июня.