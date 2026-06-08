Красноярцев пригласили обсудить застройку Пашенного

В Красноярске с 10 июня по 1 июля пройдут публичные слушания по установлению границ пятна застройки в микрорайоне Пашенный. На улице Прибойной планируют возвести шесть многоквартирных домов и детский сад на 190 мест, сообщает телеграм-канал мэрии «ГрадВестник».