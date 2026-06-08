Красноярцев пригласили обсудить застройку Пашенного

В Красноярске с 10 июня по 1 июля пройдут публичные слушания по установлению границ пятна застройки в микрорайоне Пашенный. На улице Прибойной планируют возвести шесть многоквартирных домов и детский сад на 190 мест, сообщает телеграм-канал мэрии «ГрадВестник».
На слушаниях определят параметры и очередность развития территории. Дошкольное учреждение застройщик спроектирует и возведет за свой счет, после чего безвозмездно передаст городу. Речь идет об участке площадью 3,35 гектара.
Открытое обсуждение состоится 23 июня в 16:45 на улице Карла Маркса, 95.
Договор о комплексном развитии территории по инициативе владельца земли заключили в 2024 году между администрацией Красноярска и АО «Фирма “Культбытстрой”».
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