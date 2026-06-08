Врач объяснил, можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива

«Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя — обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами. После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10−15 минут перед тем, как садиться за руль», — сказал Рудковский «Газете.Ru».