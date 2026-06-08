Врач объяснил, можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Квас, кефир и безалкогольное пиво могут дать ложный результат при проверке водителя на алкоголь, поэтому стоит подождать 10−15 минут перед тем, как садиться за руль, чтобы избежать спорных ситуаций с приборами, предупредил психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.
«Даже в безалкогольных напитках может содержаться небольшое количество алкоголя — обычно до 0,5%. Это не приводит к опьянению, но в отдельных ситуациях может фиксироваться приборами. После употребления кваса, кефира или безалкогольного пива стоит подождать 10−15 минут перед тем, как садиться за руль», — сказал Рудковский «Газете.Ru».
По словам нарколога, с медицинской точки зрения такие дозировки не вызывают опьянения и не ухудшают реакцию. Однако после свежего кваса или кефира в выдыхаемом воздухе кратковременно может фиксироваться алкоголь. Если речь идет о больших объемах — например, нескольких литрах кваса — теоретически возможно более заметное накопление этанола.
Сами по себе эти напитки не делают человека пьяным, подчеркнул врач.