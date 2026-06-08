Короткая рабочая неделя стартовала для жителей Волгограда

Согласно производственному календарю, волгоградцы выходят на работу с понедельника по четверг, с 8 по 11 июня. Пятница, 12 июня, станет официальным выходным днем, так как вся страна будет отмечать День России. Приятным бонусом для трудящихся станет сокращенный рабочий день в четверг, 11 июня. Это значит, что волгоградцы смогут начать подготовку к празднику чуть раньше.