Десятки нарушителей наказаны, пять судов изъяты: рейды усилили по всему Казахстану

«Несмотря на то, что купальный сезон стартовал 1 июня, за нарушение правил безопасности на водоемах в Алматинской области к административной ответственности уже привлечены 43 человека. Также совместно с инспекцией транспортного контроля на специализированную стоянку помещены пять маломерных судов, владельцы которых эксплуатировали их без необходимых разрешительных документов и регистрационных номеров», — отметили в МЧС.