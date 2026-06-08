Десятки нарушителей наказаны, пять судов изъяты: рейды усилили по всему Казахстану

Как сообщили на сайте МЧС, профилактическую работу на водоемах страны усилили в связи с наступлением купального сезона. Так, проводятся рейды, ведется патрулирование, проходят обучающие акции и разъяснительные мероприятия. Главная цель — предупреждение несчастных случаев и обеспечение безопасности отдыхающих.
Например, в Жамбылской области прошли рейдовые мероприятия на водоемах города Тараза. Спасатели напомнили жителям правила безопасного поведения на воде, провели инвентаризацию и установили запрещающие знаки. Особое внимание уделили зоне отдыха «Зербулак».
В Туркестанской области на водоемах региона состоялось совместное патрулирование с участием сотрудников туристической полиции, пограничной службы, Национальной гвардии, волонтеров и спасателей. Были проведены профилактические беседы с отдыхающими.
В Шымкенте особое внимание вопросам безопасности уделено в зоне отдыха «Рахат-Бадам». Гражданам разъяснили основные правила безопасного отдыха у воды, необходимость постоянного контроля за детьми, недопустимость купания в состоянии алкогольного опьянения и порядок действий в экстренных ситуациях.
В Восточно-Казахстанской области на Самарском побережье Бухтарминского водохранилища в районе села Новостройка начал работу сезонный спасательный пост. Здесь патрулирование осуществляется с использованием катера и гидроцикла, а также проводится мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности вдоль побережья протяженностью около 110 километров.
В Алматинской области сотрудники ДЧС проводят ежедневные профилактические рейды на всех водоемах региона как в дневное, так и в ночное время. Особое внимание уделяется местам массового отдыха, включая Капшагайское водохранилище и озера Кольсай.
«Несмотря на то, что купальный сезон стартовал 1 июня, за нарушение правил безопасности на водоемах в Алматинской области к административной ответственности уже привлечены 43 человека. Также совместно с инспекцией транспортного контроля на специализированную стоянку помещены пять маломерных судов, владельцы которых эксплуатировали их без необходимых разрешительных документов и регистрационных номеров», — отметили в МЧС.
МЧС Казахстана напоминает: безопасность на воде начинается с личной ответственности каждого. Соблюдение элементарных правил безопасности, внимательное отношение к детям и отказ от рискованного поведения позволяют избежать трагедий и сохранить человеческие жизни.