В Сибири врачи спасли 15-летнюю девочку после 4 минут клинической смерти

Вызов поступил от матери: она обнаружила дочь без сознания. На место выехали врач Леонид Карбач, фельдшер Елена Глущенко и медсестра-анестезист Ольга Миллер. Медики констатировали остановку сердца и немедленно начали реанимацию. После дефибрилляции сердце запустилось — спустя четыре минуты.