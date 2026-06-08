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В Сибири врачи спасли 15-летнюю девочку после 4 минут клинической смерти

Вызов поступил от матери: она обнаружила дочь без сознания.

В Кузбассе бригада Новокузнецкой клинической станции скорой помощи имени Ю. М. Янкина вернула к жизни 15-летнюю девочку, которая находилась в состоянии клинической смерти. Об этом сообщают VSE42.RU.

Вызов поступил от матери: она обнаружила дочь без сознания. На место выехали врач Леонид Карбач, фельдшер Елена Глущенко и медсестра-анестезист Ольга Миллер. Медики констатировали остановку сердца и немедленно начали реанимацию. После дефибрилляции сердце запустилось — спустя четыре минуты.

В стационаре НИИ сердечно-сосудистых проблем у девушки диагностировали синдром удлинённого интервала QT — опасную патологию, при которой сердечный ритм замедляется из-за дефекта ионных каналов. Хирурги имплантировали пациентке кардиовертер-дефибриллятор и дополнили лечение медикаментозной терапией.

Сейчас девочка выписана в удовлетворительном состоянии.