Россия планирует отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом

Россия в 2026 году нацелена на отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — сказал глава департамента.
Отметим, что ранее шла речь о том, что Россия прорабатывает возможность запуска безвизового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом в рамках стратегии по увеличению въездного турпотока в страну.