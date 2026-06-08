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Россия планирует отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом

Об этом сообщил директор департамента Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Россия в 2026 году нацелена на отмену виз с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом сообщил в интервью ТАСС на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«Малайзия, Индонезия — ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс», — сказал глава департамента.

Отметим, что ранее шла речь о том, что Россия прорабатывает возможность запуска безвизового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом в рамках стратегии по увеличению въездного турпотока в страну.