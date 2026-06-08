Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали преимущества электронных квитанций за ЖКУ

Немкин: электронные квитанции за ЖКУ сделают оплату счетов более прозрачной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Переход к электронным квитанциям за жилищно-коммунальные услуги позволит сделать процесс получения и оплаты счетов более удобным и прозрачным, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на поддержку «Почты России», ее модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов для граждан. Согласно законопроекту, платежные документы за жилье и коммунальные услуги будут направляться в электронном виде через «Госуслуги».

«Отдельного внимания заслуживает интеграция почтовых сервисов с порталом Госуслуг. Переход к электронным квитанциям за жилищно-коммунальные услуги позволит сделать процесс получения и оплаты счетов более удобным и прозрачным», — сказал Немкин.

Он отметил, что при этом сохранение бумажного формата для пенсионеров, льготников и граждан, не использующих цифровые сервисы, демонстрирует взвешенный подход государства к цифровой трансформации. Депутат добавил, что данный проект отражает общий курс на цифровизацию государственных и социально значимых сервисов.

«Одной из наиболее значимых новаций станет развитие электронного документооборота через цифровые почтовые ящики и юридически значимую электронную почту. Это позволит гражданам, бизнесу и государственным органам обмениваться документами в защищенном цифровом формате, существенно сокращая сроки доставки и снижая административные издержки», — рассказал Немкин.

Он уточнил, что «Почта России» получает возможность стать одним из ключевых элементов национальной цифровой инфраструктуры.

«Важным шагом выглядит и расширение возможностей “Почты России” по привлечению сторонних подрядчиков к обработке и доставке отправлений», — сообщил парламентарий, подчеркнув, что для жителей удаленных территорий также существенное значение имеет возможность подачи и получения документов для государственных и муниципальных услуг через почтовую сеть.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше