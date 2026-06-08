В Петрозаводске старшее поколение освоило цифровую грамотность

Также пенсионеры вместе с экспертами проработали алгоритм действий при подозрительном звонке. Участников мотивировали не только соблюдать меры личной кибербезопасности, но и сообщать о попытках телефонного мошенничества на горячую линию банка или в полицию. Было уделено внимание и техническим средствам защиты, которые предоставляют операторы связи: программам антиспам и защите от нежелательных звонков. В конце встречи каждый участник получил памятку с основными правилами безопасности.