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В Петрозаводске старшее поколение освоило цифровую грамотность

Пенсионерам рассказали о противодействии телефонным мошенникам.

Источник: Национальные проекты России

Занятие по цифровой грамотности для представителей старшего поколения состоялось 27 мая в Петрозаводске в соответствии с целями национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Карелии.

Сотрудники Карельского ресурсного центра цифровых технологий рассказали о самых распространенных сценариях обмана: классических звонках «из службы безопасности банка», звонках от «родственников», попавших в беду, просьбах подтверждения неожиданных доставок курьерской службы или смены домофонов. Спикеры акцентировали внимание участников встречи на тревожных сигналах: срочности и давлении, попытке изолировать жертву от близких, ошибках и странностях в речи «представителей» официальных организаций.

Также пенсионеры вместе с экспертами проработали алгоритм действий при подозрительном звонке. Участников мотивировали не только соблюдать меры личной кибербезопасности, но и сообщать о попытках телефонного мошенничества на горячую линию банка или в полицию. Было уделено внимание и техническим средствам защиты, которые предоставляют операторы связи: программам антиспам и защите от нежелательных звонков. В конце встречи каждый участник получил памятку с основными правилами безопасности.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.