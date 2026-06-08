Дом 1917 года на Тургеневской в Ростове признан аварийным

Многоквартирный дом № 14, который был построен в 1917 году, не представляет исторической ценности. В 2020 году здание официально признали аварийным и подлежащим демонтажу. Собственники квартир по закону обязаны были организовать снос, однако в дальнейшем ответственность за проведение работ перешла к муниципальным властям.