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Дом 1917 года на Тургеневской в Ростове признан аварийным

В Ростове планируют снести старое здание на улице Тургеневской. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове планируют снести старое здание на улице Тургеневской. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

Многоквартирный дом № 14, который был построен в 1917 году, не представляет исторической ценности. В 2020 году здание официально признали аварийным и подлежащим демонтажу. Собственники квартир по закону обязаны были организовать снос, однако в дальнейшем ответственность за проведение работ перешла к муниципальным властям.

Финансирование демонтажных работ будет рассмотрено после того, как все жилые помещения перейдут в собственность города. Если владельцы квартир и городская администрация не смогут договориться о выкупной стоимости помещений, решение может быть оспорено в суде.