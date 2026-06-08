Можно ли переделать сову в жаворонка без вреда для здоровья?

В вашем случае стоит попробовать мягко скорректировать режим дня. Пусть внук постарается ограничить активность в Сети хотя бы за час до сна и ложиться спать минут на 15 раньше привычного. Потом сдвинет срок ещё на 15 минут и т. д. Если он заснёт в течение 30 минут или менее, значит, цель достигнута. Но, повторю, это не быстрый путь, он может занять до трёх месяцев, так как речь идёт о перенастройке всего организма".