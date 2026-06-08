Можно ли переделать сову в жаворонка без вреда для здоровья?

Жительница поселка Светлый Яр обратилась в «АиФ — НП» со своей проблемой.
«У меня конфликт с внуком — он раньше 10 не просыпается, зато не спит до 12 ночи. Как приучить его вставать рано?» — спрашивает бабушка.
"Если ваш внук здоров и поздний подъём связан исключительно с его хронотипом, то резко ломать такой ритм не стоит, — полагает психолог Анна Прокопенко. — Универсальной пользы от ранних подъёмов нет — всё зависит от биологических ритмов, а они врождённые. В то же время ранние пташки действительно лучше учатся, реже курят, занимаются спортом, тогда как совы быстрее выгорают и вообще чувствуют себя неважно.
В вашем случае стоит попробовать мягко скорректировать режим дня. Пусть внук постарается ограничить активность в Сети хотя бы за час до сна и ложиться спать минут на 15 раньше привычного. Потом сдвинет срок ещё на 15 минут и т. д. Если он заснёт в течение 30 минут или менее, значит, цель достигнута. Но, повторю, это не быстрый путь, он может занять до трёх месяцев, так как речь идёт о перенастройке всего организма".