Казахстанец нашел «облачное море» вблизи Алматы

Доценко подчеркивает, что горы Алматы в облаках — это всегда необычное зрелище.
«И каждый раз оно выглядит по-новому, именно поэтому я так люблю снимать такие моменты», — уточнил он.
Далее фотограф как обычно поэтично описал происходящее в кадре:
«Облачные массы словно океанские волны накатывают на скалистые берега хребтов. В этот раз мне удалось застать это явление на закате: солнечные лучи, пробиваясь сквозь облака, подсветили их изнутри, подчеркнув объем и фактуру бесконечного белого моря. Возникает ощущение, будто существует два разных мира. Внизу — пасмурно и хмуро, а над облаками — свет, простор и этот бескрайний волнистый океан».
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Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto).
Кстати, по его словам, подобное явление часто связано с температурной инверсией: холодный воздух скапливается в низинах, а более теплый остается выше.
«В результате облака словно заполняют долины и предгорья, образуя настоящий “облачный океан”. Именно поэтому в горах иногда можно оказаться над сплошным слоем облаков и увидеть пейзаж, больше похожий на кадры с другой планеты, чем на привычную картину земной поверхности». Дмитрий Доценко.
Как пуховое одеяло. Так мощно и завораживающе, точно другая галактика. Морская пена и облака — сказка. Только восторг, от видео дыхание перехватывает. Познавательно и красиво, — отмечают пользователи.
Не так давно мы рассказывали, как казахстанец по имени Владимир во время прогулки по горам Алматы стал очевидцем «разборок» двух сурков.