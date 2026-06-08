Казахстанец нашел «облачное море» вблизи Алматы

«Облачные массы словно океанские волны накатывают на скалистые берега хребтов. В этот раз мне удалось застать это явление на закате: солнечные лучи, пробиваясь сквозь облака, подсветили их изнутри, подчеркнув объем и фактуру бесконечного белого моря. Возникает ощущение, будто существует два разных мира. Внизу — пасмурно и хмуро, а над облаками — свет, простор и этот бескрайний волнистый океан».