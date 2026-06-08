Эксперт рассказал, как защитить умные устройства от взлома

По словам Рыбникова, подключение к умным гаджетам нужно преступникам, чтобы получить доступ к информации о подключенных девайсах, включая историю команд, настройки расписаний и сведения о сети. В будущем злоумышленники используют это для атак на ноутбук, сетевое хранилище и другие более ценные устройства.