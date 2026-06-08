Газ в Казахстане дорожает второй год подряд

На этом фоне продолжают расти цены на газ для населения. По итогам мая 2026 года стоимость природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, увеличилась на 15% по сравнению с маем прошлого года. Такой же рост был зафиксирован и годом ранее. За последние несколько лет темпы удорожания заметно ускорились. Если в 2021 году цены выросли всего на 0,3%, то в 2022 году — на 3,2%, в 2023-м — на 2,4%, в 2024-м — на 9,1%, а в 2025 и 2026 годах рост достиг 15%.