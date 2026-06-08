Газ в Казахстане дорожает второй год подряд

В Казахстане заметно сократилась добыча природного газа. По итогам января-апреля 2026 года в стране добыли 8,4 млрд кубометров газа, что на 12,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, годом ранее за первые четыре месяца было добыто рекордные для этого периода 9,6 млрд кубометров. Нынешнее снижение стало самым значительным за последние годы и частично нивелировало рост, который отрасль демонстрировала в 2023—2025 годах.
После спада в 2021 году газодобыча в стране несколько лет подряд росла. В 2022 году показатель увеличился на 2,8%, в 2023-м — на 3,2%, в 2024-м — на 9,4%, а в 2025 году — еще на 8,7%. Однако в текущем году тенденция изменилась.
На этом фоне продолжают расти цены на газ для населения. По итогам мая 2026 года стоимость природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, увеличилась на 15% по сравнению с маем прошлого года. Такой же рост был зафиксирован и годом ранее. За последние несколько лет темпы удорожания заметно ускорились. Если в 2021 году цены выросли всего на 0,3%, то в 2022 году — на 3,2%, в 2023-м — на 2,4%, в 2024-м — на 9,1%, а в 2025 и 2026 годах рост достиг 15%.
Самое заметное повышение цен в этом году произошло в Северо-Казахстанской области, где тарифы выросли сразу на 63,4%. Существенное удорожание также зафиксировали в Атырауской области — на 42,9%, в Кызылординской — на 21,1%, а также в Алматы и области Жетiсу — на 19,1%. При этом в отдельных регионах рост оказался менее выраженным, а в Акмолинской области цены за год не изменились.
В долгосрочной перспективе газ для населения подорожал еще заметнее. Если в апреле 2016 года средний тариф составлял 15,35 тенге за кубометр, то к апрелю 2026 года он достиг 39,05 тенге. Таким образом, за десять лет стоимость выросла примерно в 2,5 раза. Особенно активно тарифы увеличивались после 2020 года.
Казахстан по-прежнему остается одной из стран с самым доступным природным газом для населения. По расчетам на основе действующих тарифов, стоимость газа для домохозяйств в стране составляет около 0,007 доллара США за кВт·ч, что почти в 12 раз ниже среднемирового уровня. Для сравнения, в Узбекистане этот показатель составляет около 0,008 доллара за кВт·ч, в России — 0,012 доллара, в Кыргызстане — 0,025 доллара. В США цена достигает 0,048 доллара, в Китае — 0,051 доллара за кВт·ч.
Казахстан сохраняет один из самых низких тарифов на природный газ в мире. Однако на внутреннем рынке цены продолжают расти, тогда как объемы добычи в этом году заметно сократились. Это указывает на сохраняющиеся вызовы для газовой отрасли страны.