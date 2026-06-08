Патриарх Кирилл выступил за строительство еще одного корпуса православной гимназии в Калининграде

«Нельзя не отметить результаты деятельности православной гимназии, где число обучающихся в текущем году составило 653 человека. В гимназии уже не хватает мест для всех желающих получать образование, требуется построить еще один корпус. Что же, если требуется помещение, то его нужно создать. Нельзя допускать, чтобы материальные факторы ограничивали развитие такого замечательного учреждения, как наша гимназия», — сказал глава РПЦ.