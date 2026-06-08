Поиски семьи Усольцевых в тайге могут быть результативны только до середины июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края осенью прошлого года, могут быть результативны только до середины июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего спасателя Юрия Раилко, который участвовал в поисках осенью.