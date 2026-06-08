Поиски семьи Усольцевых в тайге могут быть результативны только до середины июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края осенью прошлого года, могут быть результативны только до середины июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего спасателя Юрия Раилко, который участвовал в поисках осенью.
По словам эксперта, сейчас снег уже сошел, поэтому у поисковиков остается немного времени, чтобы обнаружить возможные следы. После активного роста травы сделать это будет практически невозможно.
Напомним, Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года. Первые поиски стали самыми масштабными в регионе. В них участвовали более 1,5 тыс. человек.
4 июня Следственный комитет возобновил поисковую операцию. Она продлится до 9 июня. Сейчас в поисках участвуют около 80 человек. Если результатов не будет, операцию приостановят.