Краснокамск получил экспертное заключение по присвоению городу почетного звания

Краснокамск — один из молодых городов Прикамья, через два года 7 октября он отметит свое 90-летие. За годы прошедшей войны труженики города добыто почти 719 тыс. тонн нефти. На его территории разместили эвакуированный Ленинградский монетный двор, где изготавливались ордена и медали. Местные врачи круглосуточно спасали жизни раненых. Пять жителей Краснокамска за ратные подвиги были удостоены звания Героя Советского Союза.