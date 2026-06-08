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«Бизнес» на государственном лесе: пару из Приморья осудили за контрабанду на 600 млн рублей

Используя подставные фирмы и обман таможни, мужчина и женщина годами вывозили древесину в Китай.

Источник: PrimaMedia.ru

Уссурийский районный суд признал виновными мужчину и женщину в организации схемы незаконного вывоза лесоматериалов в Китай на сумму около 600 млн рублей. Преступление было совершено в 2018—2020 годах в составе организованной группы, в которую также входило третье лицо, уже осуждённое по отдельному приговору, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«Мужчина осуждён по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и ей назначено ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере 700 000 рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ, суд отсрочил осуждённой реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимые, действуя от имени подконтрольных им юридических лиц, использовали фиктивные внешнеторговые контракты и подставных руководителей компаний-декларантов. Чтобы создать видимость законности, они оформляли мнимые сделки купли-продажи древесины на внутреннем рынке РФ, несмотря на отсутствие у них правоустанавливающих документов на лесоматериалы.

Поданные в таможенные органы декларации содержали заведомо ложные сведения, что позволило незаконно экспортировать стратегически важный ресурс в особо крупном размере. При этом третьи лица, участвовавшие в документообороте, не подозревали о преступных целях организаторов схемы.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло УФСБ России по Приморскому краю. Несмотря на представленные доказательства, оба подсудимых вину не признали.

Суд квалифицировал деяния по части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в особо крупном размере). Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, что Уссурийский районный суд приговорил 33-летнюю иностранку к 8 годам 6 месяцам колонии общего режима и штрафу в 990 тысяч рублей за участие в создании преступного сообщества и контрабанду стратегически важных ресурсов.