«Бизнес» на государственном лесе: пару из Приморья осудили за контрабанду на 600 млн рублей

«Мужчина осуждён по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 226.1 УК РФ, и ей назначено ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев со штрафом в размере 700 000 рублей. В соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ, суд отсрочил осуждённой реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста», — говорится в сообщении.