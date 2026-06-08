Синоптики рассказали, когда будет комфортно купаться в Калининградской области

«Температура поверхности воды в Балтийском море у побережья региона, по данным Гидрометцентра, составляет около +13…+14°С и лишь в районе Гданьского залива и Балтийской косы местами до +15…+16°С. Судя по умеренной погоде в ближайшую неделю, на полноценное открытие купального сезона с температурой воды выше +17…+18°С как минимум до середины июня можно не рассчитывать. За две последние недели температура воды поднялась на 2−3°С. То есть комфортно купаться, скорее всего, можно будет лишь в 20-х числах июня, если не случится существенных похолоданий», — говорится в сообщении.