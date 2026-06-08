Художники приступили к созданию нового мурала в Красноярске

В Красноярске создают новый мурал из серии «Мы — красноярцы». Стену дома на улице Свердловской на правобережье украсит масштабный портрет Елены Крутовской: учёного-орнитолога, писателя и создателя «Приюта доктора Айболита» на территории бывшего заповедника «Столбы». О начале работ над созданием мурала рассказала руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева, уточняют НИА Красноярск. Она отметила, что сегодня ночью художники нанесли эскиз будущей картины на торцевую стену дома. Это первый мурал, который начали создавать в Красноярске в 2026 году. В течение прошлого года стены красноярских домов украсили масштабные портреты: альпиниста Евгения Абалакова, государственного и партийного деятеля, инженера-металлурга, дважды Героя социалистического труда Владимира Долгих и легендарного летчика Василия Молокова. Картины на стенах домов создают и в других населенных пунктах Красноярска.