Ростовские таможенники нашли 5 тысяч незадекларированных деталей на судне из Турции

Начальник таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону Владимир Ничипурович пояснил: «В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 1.2 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров, в отношении которых не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги и (или) специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) в отношении которых не применяются запреты и ограничения».