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Ростовские таможенники нашли 5 тысяч незадекларированных деталей на судне из Турции

Ростовские таможенники совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по РО нашли на теплоходе из Турции незадекларированные запасные части и оборудование для водного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Источник: Коммерсантъ

Ростовские таможенники совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по РО нашли на теплоходе из Турции незадекларированные запасные части и оборудование для водного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Товары находились в служебных отсеках теплохода, включая румпельное, машинное и другие отделения. Сотрудники обнаружили более 830 наименований товаров, общее количество которых превысило 5 тыс. штук.

Капитан теплохода, являющийся гражданином Турции, объяснил происшествие незнанием права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

Начальник таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону Владимир Ничипурович пояснил: «В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 1.2 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров, в отношении которых не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги и (или) специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) в отношении которых не применяются запреты и ограничения».